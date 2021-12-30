«Атлас» открыли в парке Капотни

Капотня — это не спальный район, это скорее маленький наукоград, который входит в состав Москвы, с большим парком в 57 гектаров в самом центре районе. Еще два года назад эта территория была запущенной. Ее благоустроили по программе «Мой район». Сегодня здесь пешеходные дорожки, эко-тропа и современная инфраструктура.

Финальным штрихом реновации стала экспозиция «Атлас Капотни». Это 15 стендов о природе, истории и традициях района.

«Очень интересно через исторические факты проследить те традиции, те актуальные практики, которые сегодня делают Капотню совершенно уникальной точкой на карте Москвы. Все эти традиции: здороваться, разводить голубей, растения, других животных, трудиться, творить — это практики, которыми жители Капотни занимаются каждый день», — комментирует генеральный директор Музея Москвы Анна Трапко.

Большая выставка — совместный проект Музея Москвы и столичного нефтеперерабатывающего завода. Завод не только главный поставщик топлива в Московском регионе. Важные цели — это и экология, и социальная ответственность. Развитие Капотни и есть та самая ответственность в деле.

«Завод каждый год делает определенные движения в сторону развития района. У нас до этого был отремонтирован главный социальный объект — Дворец культуры, сейчас появились стенды, была посадка деревьев в честь битвы под Москвой», — отметил глава капотненской управы Игорь Давидович.

Полгода кураторы проекта собирали материал. Помогали сами жители Капотни. Одни воспоминаниями, другие снимками. Все эти кадры - реальные сюжеты из жизни.

«Мне дико понравилось, я узнал много нового о своем районе. Узнал, кто здесь обитает, и кого можно встретить на этих улицах», — делится впечатлениями ученик местной школы Илья Малай. А его однокашнику Луке Начкебиа запомнился стенд с лисицей-горожанином.

«Позавчера мы ее видели, фотографировали, смогли поиграть и погоняться за ней. Потом она за нами», — говорит он.

Эта экскурсия — пробный урок для школьников Капотни. Учебный процесс уже давно вышел за пределы школы. Поэтому с появлением выставки, занятия по истории, химии и даже биологии учителя уже подумывают проводить на свежем воздухе.

«Одно дело, когда смотришь в учебник и видишь что-то отвлеченное от жизни. Другое дело, когда ты приходишь в парк в районе, в котором ты живешь и видишь всё это наглядно», — считает директор школы Ирина Ульянова.

С потеплением героев выставки можно будет не просто увидеть на макроснимках, но и поохотиться на них со своим «фоторужьем». И, возможно, эти кадры уже станут экспонатами новой экспозиции о Капотне.