«Атеистов с нездоровым цветом лица у нас меньшинство». В Госдуме поддержали упоминание бога в Конституции

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал верующих молиться и трудиться, чтобы в Конституции появилось понятие бога. Инициативу в разговоре с «360» поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению Милонова, Конституция — это документ для большинства, то есть для всех россиян. Атеистов в России намного меньше, чем верующих.

«Атеистов с нездоровым цветом лица у нас — меньшинство. Большинство считает, что бог и Россия — это нечто священное. Упоминание бога есть в американской Конституции, в Конституциях других стран. Почему российский основной закон должен быть каким-то конституционным уродом? Конечно, не должен», — заявил Милонов.

По сути дела, если в Конституции будет упомянут бог, это будет обычная констатация факта. К тому же большинство россиян считает, что упоминание бога в Конституции должно быть.

«А то шизофрения получается. С одной стороны есть бог, о чем знает абсолютное большинство людей, а с другой стороны — в Конституции ни слова об этом не сказано. У нас конституция-неуч такая получается. Конституция кастрированная — в этом плане», — продолжил парламентарий.

Контекст Конституции в 1993 году писали нехристи, заявил Милонов. Большинство авторов Основного закона образца 1993 года даже не являются верующими. Но Конституция меняется, трансформируется.

«Если мы говорим о традициях, то традиции нашей страны неразрывно связаны. Церковь — она и отделена от государства. Но Россия-то от бога не отделена! Церковь как институт, как организация — она отделена от системы государственной власти. И об этом абсолютно никто не спорит, слава богу. Но ее ценности не отделены от российского общества», — заключил Милонов.