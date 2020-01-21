Атаман Всероссийского казачьего общества выступил за создание «казачьей милиции»

Долуда объяснил, что это будут организованные группы людей, помогающие правоохранительным органам. «Это проведение каких-то крупномасштабных мероприятий… Кроме того, это охрана общественного порядка на улицах, площадях», — уточнил он.

По словам атамана, «таким образом федеральные органы Министерства внутренних дел будут перенацелены именно на усиление борьбы с преступностью и бандитизмом».