Атаман Всероссийского казачьего общества выступил за создание «казачьей милиции»
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда выдвинул идею создания «казачьей милиции». Предложение рассмотрят в рамках подготовки предложений поправок в Конституции. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Долуда объяснил, что это будут организованные группы людей, помогающие правоохранительным органам. «Это проведение каких-то крупномасштабных мероприятий… Кроме того, это охрана общественного порядка на улицах, площадях», — уточнил он.
По словам атамана, «таким образом федеральные органы Министерства внутренних дел будут перенацелены именно на усиление борьбы с преступностью и бандитизмом».