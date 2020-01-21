    21 января 2020, 15:17

    Атаман Всероссийского казачьего общества выступил за создание «казачьей милиции»

    Дарья Морозова

    Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда выдвинул идею создания «казачьей милиции». Предложение рассмотрят в рамках подготовки предложений поправок в Конституции. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Долуда объяснил, что это будут организованные группы людей, помогающие правоохранительным органам. «Это проведение каких-то крупномасштабных мероприятий… Кроме того, это охрана общественного порядка на улицах, площадях», — уточнил он.

    По словам атамана, «таким образом федеральные органы Министерства внутренних дел будут перенацелены именно на усиление борьбы с преступностью и бандитизмом».