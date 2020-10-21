Атаман казаков заявил о готовности отслеживать людей без маски в Петербурге
Атаман казаков Санкт-Петербурга Андрей Поляков заявил, что казаки готовы патрулировать общественные места и отслеживать людей без маски, если правительство заплатит им за это. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Он уточнил, что на народные дружины администрация выделяет бюджет. На платной основе казаки могут подключиться к контролю соблюдения эпидемических требований.
«Если город готов оплатить нам наш добросовестный труд, а любой труд должен быт оплачен, то мы готовы взяться за это по всем районам города», — заключил Поляков.