Атаман казаков заявил о готовности отслеживать людей без маски в Петербурге

Он уточнил, что на народные дружины администрация выделяет бюджет. На платной основе казаки могут подключиться к контролю соблюдения эпидемических требований.

«Если город готов оплатить нам наш добросовестный труд, а любой труд должен быт оплачен, то мы готовы взяться за это по всем районам города», — заключил Поляков.