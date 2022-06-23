Украинские хакеры устроили DDoS-атаку на портал госуслуг

Сайт госуслуг подвергся мощной DDoS-атаке со стороны украинских хакеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Около 9:30 по московскому времени в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства. Украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовала более 50 IP-адресов для атак», — пояснили в ведомстве.

По данным министерства, с этого момента «Госуслуги» начали фиксировать почти десятикратный рост нагрузки. На пике нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Причем хакеры атаковали и мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства РФ.

В Минцифры заверили, что системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, а данные пользователей надежно защищены.

«Проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано. Все технические профильные подразделения „Ростелекома“ мобилизованы», — заключили в пресс-службе.