Общество 05 сентября 2023, 18:30 Атакованный украинским беспилотником дом в Курске отремонтировали Получивший повреждения в результате атаки ВСУ дом в Курске привели в порядок Пресс-служба администрации города или района

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В Курске завершили работы по восстановлению многоквартирного дома, в который около недели назад врезался украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о доме по улице Карла Маркса, атакованном в ночь на 27 августа. Специалисты заменили там оконные блоки и восстановили поврежденное остекление семи балконов.

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Также с 29 августа по 5 сентября рабочие привели в порядок пять крыш в частных домах и смонтировали в общей сложности 94 метра забора в Хомутовском, Глушковском и Кореневском районах. Там же провели и другие восстановительные работы. Предстоит также отремонтировать более 20 частных домов.

Всего с начала спецоперации в Курской области провели ремонт 32 многоквартирных и 595 частных домов.

Ранее губернатор Роман Старовойт опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на многоэтажку на улице Карла Маркса. По его словам, пострадавших не было.