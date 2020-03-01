Атака на российских журналистов продолжается. Полиция задержала главного редактора Sputnik

Турецкая полиция задержала главного редактора местного отделения агентства Sputnik Махира Бозтепе. Его везут в главное управление безопасности.

«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» — написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале до того, как она объявила о задержании главного редактора.

В Sputnik Турция сообщили, что полиция пришла в их редакцию в Стамбуле примерно в 13:20. Они потребовали встречи с представителями СМИ.

Задержание главного редактора произошло после того, как Симоньян объявила, что они не могут связаться с тремя сотрудниками в Анкаре, которые ранее обратились в полицию с заявлениями о погроме в их квартирах.

Редакция агентства Sputnik Турция объявила, что в течение дня им поступали угрозы на страницах в соцсетях.

Турецкая газета Sözcü сообщила, что трех сотрудников Sputnik задержали после того, как они обратились с заявлением в полицию. Как утверждает издание, репортеров задержали из-за публикации под заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

МИА «Россия сегодня» направит обращение в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, сообщило РИА «Новости». В МИД России уже назвали задержание грубейшим нарушением прав журналистов.

Председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил действия турецкой полиции и призвал власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов. Об этом он написал в Twitter.