Атака на короля: Непомнящий выиграл право на реванш с Карлсеном

Сегодня в 16:00 в Мадриде начнутся заключительные матчи турнира претендентов по шахматам. Но его победитель уже известен — российский гроссмейстер Ян Непомнящий убедительно завоевал право вновь сыграть в титульном матче с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, которому уступил в декабре 2021 года.

В первом же круге Непомнящий громко заявил о своих амбициях, выиграв чёрными у одного из фаворитов Дин Лижэня из Китая. «Победа над Дином Лижэнем была яркой и задала тон всему выступлению в Мадриде. Все-таки обыграть такого классного гроссмейстера черными — дорогого стоит. Если честно, то атака на короля была отчасти азартной, но она показала уверенность Яна в своих силах. Так что по значению и по воздействию на весь ход турнира это была очень важная партия. Можно сказать, что определяющая», — отметил тренер гроссмейстера Владимир Поткин. А самыми сложным он назвал обе партии с другим фаворитом Фабиано Каруана, которые Непомнящий свёл вничью.

Непомнящий выиграл в Мадриде и у Алирезы Фируджи, интерес к матчу с которым выражал Карлсен. Всего в 13 турах россиянин одержал пять побед и восемь партий свёл в ничью. В заключительном туре Непомнящий может установить новый рекорд турнира претендентов — никому ранее не удавалось набрать более 9 очков в 14 партиях.

Ян Непомнящий уверенно преодолел всю «марафонскую дистанцию» в Мадриде. Такое мнение высказал Владимир Потанин — глава компании «Норникель», которая с 2021 года является спонсором российского шахматиста и оказывает поддержку игроку в подготовке к международным турнирам. «Поздравляю Яна с великолепной победой! Он очень уверенно прошёл всю марафонскую дистанцию в Мадриде. С первых матчей было видно, что Ян „поймал кураж“, что позволило одержать серию побед на старте и сразу вырваться в лидеры. Я на протяжении всего турнира внимательно следил за его игрой и рад, что ему удалось устоять в трудных позициях. Верю в комбинационную игру Яна и желаю российскому гроссмейстеру удачи в чемпионском матче», — сказал Владимир Потанин.

Главный тренер сборных России Сергей Яновский, который много лет был личным тренером Непомнящего, отметил, что такая безоговорочная доминация не могла быть достигнута без слаженных действий команды c использованием современной компьютерной техники. «Такая фундаментальная работа сейчас практически невозможна без помощи спонсоров. Наиболее значительный вклад в успех Яна внесла компания „Норникель“, поддержку которой Ян всегда ощущал. Очень приятно, что и президент компании, и многие топ-менеджеры искренне болеют за Яна, следят за ходом его партий и верят в его перспективы в борьбе за шахматную корону», — отметил Сергей Яновский.

Непомнящий стал первым шахматистом с 1956 года, который сумел выиграть турнир претендентов дважды подряд. 66 лет назад это удалось Василию Смыслову. Причём со второй попытки он выиграл тогда шахматную корону. Пожелаем Яну Непомнящему повторить и это достижение легендарного предшественника.