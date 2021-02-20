Астрономы рассказали о возможных последствиях магнитной бури

Научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко обсудил с ИА Ura.ru возможные последствия магнитной бури, которая ожидается в ночь с 20 по 21 февраля.

«Вполне вероятными следствиями таких явлений могут быть нарушения в работе спутниковых систем, спутниковой связи, некоторые специалисты утверждают, что могут быть перебои с интернетом», — цитируют специалиста «Невские новости».

Ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров добавил, что для астрономических исследований это явление не так интересно, поскольку геомагнитные бури уровня Kp=5 бывают чуть ли не ежемесячно.

Также стало известно, что огромный астероид размером от 500 метров до километра приблизится к Земле в марте этого года. Ученые заверили, что для людей опасности он не представит.

«Мы ждем на равноденствие, 21 марта. Оценочный размер — от 500 метров до километра, и чуть более пяти расстояний от Земли до Луны будет до него в минимуме», — уточнили астрономы.