26 марта 2024, 02:41
Астрономы объяснили природу светящегося объекта над Хабаровском
Астроном Назаров: на Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата
Неопознанный объект, который наблюдали в небе жители Дальнего Востока, был не кометой. Это сгорание в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
«Это точно не комета, так как падение кометы в земной атмосфере всегда происходит с намного большими скоростями и большим энерговыделением. Дробление в атмосфере на сравнительно долгоживущие части у комет тоже не наблюдается», — сказал он
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Астроном пояснил, что такое дробление указывает на разрушение сложной конструкции, которая состоит из множества прочных элементов, способных разрушаться в атмосфере длительное время. Речь идет о ступени ракеты или спутнике.
Такое же мнение выразил крымский астроном-любитель Александр Якушечкин. На Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата или части ракеты-носителя, отметил он.
Украинские военные ранее «зафиксировали полет НЛО» в зоне боевых действий.
Природа
Космические спутники
Дальний Восток
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