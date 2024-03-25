Общество 25 марта 2024, 19:43 Астроном Железнов предположил, что над Хабаровском видели часть ракеты или астероид

Читать 360tv в

Странная вспышка над Хабаровском могла быть частью ракеты или астероидом. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По его словам, странный объект с горящим «хвостом» точно не мог быть кометой Понса-Брукса, как об этом писали местные СМИ. В целом, по словам эксперта, ничего необычного в увиденной вспышке нет, такие явления происходят довольно часто.

Реклама

«Либо это какое-то тело порядка 20-30 метров, наподобие челябинского явления в 2013 году, либо это какая-то отработанная ступень ракеты. Надо проверить, были ли какие-то пуски ракет или не были», — подчеркнул Николай Железнов.

Авторы: