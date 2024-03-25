25 марта 2024, 19:43
Астроном Железнов предположил, что над Хабаровском видели часть ракеты или астероид
Странная вспышка над Хабаровском могла быть частью ракеты или астероидом. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
По его словам, странный объект с горящим «хвостом» точно не мог быть кометой Понса-Брукса, как об этом писали местные СМИ. В целом, по словам эксперта, ничего необычного в увиденной вспышке нет, такие явления происходят довольно часто.
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«Либо это какое-то тело порядка 20-30 метров, наподобие челябинского явления в 2013 году, либо это какая-то отработанная ступень ракеты. Надо проверить, были ли какие-то пуски ракет или не были», — подчеркнул Николай Железнов.
Космос
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