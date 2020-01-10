Астроном прокомментировал предстоящее лунное затмение

Астроном напомнила, что в нынешнем году произойдет всего четыре лунных затмения, и все они будут полутеневыми.

«А это значит, что никаких сильных изменений на лунном диске мы не заметим, может быть только легкое потемнение», — пояснила специалист.

По ее словам, в телескоп или бинокль его разглядеть не удастся. Как вариант, можно попробовать сфотографировать эти изменения. Однако для простого глаза они не будут особо заметны.

По данным издания, лунное затмение будет продолжаться всего четыре часа четыре минуты с 20:08 до 00:12 по московскому времени.