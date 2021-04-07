Астроном объяснил, опасна ли для россиян надвигающаяся магнитная буря

Заведующий лабораторией «Рентгеновская астрономия солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин объяснил, опасна ли для россиян магнитная буря уровня G1, которая ожидается в середине апреля, написал сайт URA.ru.

По словам специалиста, бывают две причины появления магнитных бурь, в числе которых приход заряженных частиц из-за солнечных вспышек. Также люди становятся свидетелями такого явления, когда открывается коридор магнитного поля, в который попадают бури и взаимодействуют с магнитосферой Земли.

«Вспышечная активность в последние месяцы низкая, так что магнитная буря, прогнозируемая 16 апреля, связана с корональными дырами. Буря ожидается очень слабая, такие события происходят регулярно, у человечества выработался „иммунитет“», — пояснил Кузин.

Он заметил, что жители мегаполисов взаимодействуют с изменениями магнитного поля сильнее, когда находятся в метро. Как считает астроном, надвигающаяся магнитная буря привлечет больше внимания физиков. Помимо прочего, информация о возмущении геомагнитного поля является лишь прогнозом, который может не сбыться.