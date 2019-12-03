Астронавт Ник Хейг получил орден Мужества из рук Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вручил орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу. Награду он счел большой честью и заявил, что станет носить ее с гордостью.

Своими впечатлениями после награждения Хейг поделился в Twitter, вспомнив события 2018 года, когда ракета «Союз-ФГ» потерпела аварию.

«Для меня большая честь быть награжденным орденом Мужества. Буду носить эту награду с гордостью, как дань уважения моему командиру Алексею Овчинину и в знак признательности сотрудникам поисково-спасательных служб, которые вернули нас домой к нашим близким», — написал американец.

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Хейгу вручили орден за проявленную отвагу во время полета на ракете «Союз-ФГ», чрезвычайная ситуация на которой произошла в октябре 2018 года.

«Ник, вы получили эту награду за дело», — сказал Рогозин на награждении, его слова привело РИА «Новости».

При запуске корабля «Союз МС-10» боковой блок первой ступени ракеты неправильно отделился от второй ступени. Бак окислителя оказался вскрыт.

Система аварийного спасения сработала штатно, и экипаж спасся. Позже комиссия установила, что причина ЧП — в штоке датчика разделения ступеней. Его погнули, когда ракету собирали на космодроме Байконур.