Астрологи рассказали, как встречать 2020 год

Всего полтора месяца осталось до Нового года, и астрологи начали давать рекомендации о том, как и в чем лучше провести праздничную ночь. Поскольку 2020-й будет годом металлической крысы, то его лучше встречать в одежде металлических оттенков.

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«Начнем с того, что предстоящий год пройдет под символом белой или металлической крысы, и, конечно же, лучше встречать Новый год в цветах хозяйки года: это белый, это серый, бежевый, стальные оттенки, серо-голубые, бледно-бежевые, цвет слоновой кости», — рассказала РИА «Новости» астролог Лилия Любимова.

Астролог Элеонора Гинзбург не советует отмечать Новый год в «огненных» цветах. Под запретом окажутся красный, желтый и оранжевый цвета, поскольку они считаются врагом для металла.

Что касается новогоднего стола, то тут никаких ограничений нет. Гинзбург рекомендовала поставить на стол блюдо со свежими овощами, фруктами и травами. Также там можно разместить фигурку крысы, а также металлические или деревянные медальоны (амулеты, талисманы) с символами удачи и благополучия.

Любимова подчеркнула, что каких-то специальных обрядов для исполнения желаний нет. Обычно в новогоднюю ночь большинство людей находится в приподнятом настроении, это и помогает желаниям исполняться.

«Это день радости и счастья. Вполне достаточно ограничиться запиской под бой курантов и хорошим настроением», — заключила Лилия Любимова.