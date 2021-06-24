Астрологи посоветовали 24 июня отказаться от серьезных покупок

Астрологи посоветовали в полнолуние, которое в июне будет 24 числа, спрятать кошельки для предотвращения необдуманных трат. Особенно это должны сделать шопоголики, которые в этот день могут сорваться.

«Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить. В это время могут сорваться шопоголики и накупить ненужное барахло», — предупредил в беседе с изданием «Главред» астролог Влад Росс.

Он советует 24 июня отказаться от оформления страховки и кредитов.

С ним согласна астролог Юлия Погорельченко. В этот день возрастут риски денежных потерь, а от решение важных вопросов лучше отложить.

Отношения также могут пострадать в этот день, если не перестать давить на партнера. Это может привести к непоправимым последствиям.