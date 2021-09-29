Астрологи назвали людей, которые способны разрушить свой брак

Существуют люди, которые могут разрушить собственный брак без всяких сожалений. К такому выводу пришли астрологи, анализируя сферу семьи во всех знаках зодиака. Они рассказали, кто более всего подвержен такому исходу. Об этом сообщил «Первый канал».

По словам специалистов, Овны являются мечтательными и целеустремленными, однако когда они получают желаемое, то быстро разочаровываются и отправляются на поиски нового возлюбленного, написал «ФедералПресс».

Близнецы вовсе не понимают, какого человека хотят видеть рядом с собой. Они начинают свои отношения с нескончаемого праздника, однако не способны хранить верность одному и тому же человеку на протяжении всей жизни. Представители этого знака целенаправленно избегают отношений, которые стремятся перерасти во что-то большее.

Стрельцы, как и представители предыдущего знака, предпочитают наслаждаться новыми эмоциями, а не сидеть рядом с одним возлюбленным. Такие люди могут легко изменить.

Водолеи также уверены, что моногамные отношения — это прошлый век. Они сами любят свободу и предоставляют ее своим спутникам.