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    29 сентября 2021, 15:32

    Астрологи назвали людей, которые способны разрушить свой брак

    Оксана Лавнюженко

    Существуют люди, которые могут разрушить собственный брак без всяких сожалений. К такому выводу пришли астрологи, анализируя сферу семьи во всех знаках зодиака. Они рассказали, кто более всего подвержен такому исходу. Об этом сообщил «Первый канал».

    Астрологи назвали людей, которые способны разрушить свой брак

    По словам специалистов, Овны являются мечтательными и целеустремленными, однако когда они получают желаемое, то быстро разочаровываются и отправляются на поиски нового возлюбленного, написал «ФедералПресс».

    Близнецы вовсе не понимают, какого человека хотят видеть рядом с собой. Они начинают свои отношения с нескончаемого праздника, однако не способны хранить верность одному и тому же человеку на протяжении всей жизни. Представители этого знака целенаправленно избегают отношений, которые стремятся перерасти во что-то большее.

    Стрельцы, как и представители предыдущего знака, предпочитают наслаждаться новыми эмоциями, а не сидеть рядом с одним возлюбленным. Такие люди могут легко изменить.

    Водолеи также уверены, что моногамные отношения — это прошлый век. Они сами любят свободу и предоставляют ее своим спутникам.