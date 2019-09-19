Астрологи дали прогнозы для свадеб 19.09.19

Влюбленные мечтают о красивой дате свадьбы в паспорте — 19.09.2019. В этот день в Москве захотели расписаться более 700 пар. Сулит ли такое число счастье молодоженам, рассказали астрологи.

Пары готовы стоять в очередях ради красивой даты свадьбы — 19-е число девятого месяца 2019 года. Влюбленные верят, что эти девятки сделают союз особенно крепким. Поэтому пары переплачивают за церемонию, выкладывая суммы за прогулку на лодке, мероприятие у арки с цветами, праздничный стол. На все это может уйти от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей. А еще их не пугает свадьба в будни.

Нумерологи называют дату 19.09.2019 удивительной, сообщил сайт «Мир 24».

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«Девятка вообще — очень хорошее число. Девятка — это цифра планеты эволюции. Такой день даже может породить у многих пар поэтическое настроение, которое может сохраниться на всю жизнь. Как, знаете, есть такое: однажды утром ел морковь и снова вспыхнула любовь», — отметил астролог Александр Астрогор.

А вот астролог Дмитрий Камышов в беседе с ИА Nation News рассказал, что эта дата не самая подходящая для свадебных церемоний. Три девятки могут сыграть с влюбленными злую шутку.

«Сегодня неблагоприятное время для свадеб, потому что сейчас очень острая и резкая энергия — марсианская. Это вспыльчивость, гнев; для отношений это не лучшая энергия и не лучший день», — рассказал он.

По его словам, только четверг улучшает ситуацию. Этот день недели управляется Юпитером — благоприятной планетой, очень подходящей для брака. Тем не менее в целом этот день для брака не подходит, считает Камышов.