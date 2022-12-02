Общество 02 декабря 2022, 12:28 Астролог Володина рассказала, что нельзя делать при встрече года Черного Водяного Кролика Астролог Володина: перед Новым годом не стоит гоняться за кроличьими шубами

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Известный российский астролог Василиса Володина в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro рассказала, что необходимо разграничивать календарный и лунный годы, а также посоветовала в Новый год не гоняться за кроличьими шубами.

«До года кролика (по китайскому календарю — ред) еще больше двух месяцев. Он наступит в конце января, поэтому нет никакого смысла думать об этом в это время. <…> Но в Китае, где имеют такое отношение, Новый год встречают в красном и золотом», — сообщила специалист.

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Она отметила, что встречать Новый год в каком-то особенном цвете — это не более чем выдумка европейского человека. У нас, по словам Володиной, продолжается год Юпитера. Его можно праздновать со всеми соответствующими атрибутами.

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«Но я вам подробности рассказывать не буду, потому что люди могут найти их у меня на ресурсах. Единственное, от чего хотелось бы предостеречь людей, — не надо гоняться за кроличьими шубами», — добавила астролог.