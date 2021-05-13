Астролог Василиса Володина перечислила опасности мая

Расположение звезд не сулит ничего хорошего для мая. На первый план выйдет социальная тематика, предупредила бывшая ведущая «Давай поженимся», астролог Василиса Володина, написала она в Instagram.

Важными темами мая для россиян окажутся накопления, постоянство и защищенность. Однако, по мнению астролога, бить тревогу не стоит. Обстоятельства сложатся напряженно для всех в целом, но лично никто не почувствует сильных потрясений.

«Ждем новостей на тему трудового законодательства, миграции, повинностей населения, обязательств и долгов», — написала Володина.

Людей будут волновать темы медицины и пандемии коронавируса. Причем основные изменения затронут работающих. Эта группа россиян получит внутренние страхи, ощущение недостачи и «засасывающей дыры».

Володина посоветовала относиться ко всем событиям с легкостью, заботиться о себе и делать что-нибудь для своего же блага.

Поклонники поблагодарили бывшую ведущую программы «Давай поженимся» за прогноз, отметил сайт «Утро.ру». Некоторые из них написали, что «тот, кто предупрежден, тот вооружен». Другие заметили, что единственный способ пережить все невзгоды — усердно работать.