Эксклюзив 29 февраля 2024, 15:55 Астролог указала на способности родившихся 29 февраля Астролог Кузнецова: родившиеся 29 февраля обладают большим потенциалом РИА «Новости»

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Родившиеся 29 февраля люди изначально несут в себе большой потенциал и способности. Об этом «360» рассказала астролог Елена Кузнецова.

Она напомнила, что из-за особенностей календаря 29 февраля бывает лишь раз в четыре года.

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«Раньше было поверье, что нельзя выходить на улицу, что это последний день зимы перед весной. Это високосный год, а родившиеся в такой день люди обладают потенциалом и способностями, они особенные, в любом случае», — сказала Кузнецова.

Астролог отметила, что издавна в этот день нужно было также очищать жилище, избавляться от всего негативного и призывать в свою жизнь благоприятное.

Ранее астролог Ольга Николаева заявила, что кошелек сине-голубого цвета поможет привлечь и приумножить уже заработанные деньги в 2024 году. Также она посоветовала иметь прямоугольную форму кошелька, чтобы купюры не помялись.