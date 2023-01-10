Общество 10 января 2023, 11:19 Астролог Тиана Атлас рассказала, какие виды спорта подходят для разных знаков зодиака

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При выборе вида спорта стоит обращать внимание на планету Марс в натальной карте. Об этом сайту «Москва 24» рассказала астропсихолог Тиана Атлас.

По ее словам, Марс — это планета силы и агрессии, и ее расположение может повлиять даже на самые творческие и застенчивые знаки. Первым делом нужно составить натальную карту. Для этого достаточно знать дату и время своего рождения, а затем воспользоваться одним из сайтов.

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Так, обладателям Марса в Овне астролог рекомендует выбрать спорт, где важна конкуренция. Подойдет бег на короткие дистанции или стрельба.

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Тем, у кого Марс в Тельце, лучше отдать предпочтение видам спорта, которые сделают тело красивым. Это и тренировки в спортзале с нагрузкой, тяжелая атлетика, а также гимнастика и танцы.

«Марс в Близнецах наделяет своего обладателя подвижностью. Такой человек не любит сидеть на месте. Поэтому и спортивные кружки стоит подбирать такие, где будет много движения», — подчеркнула астролог.

Она привела в пример футбол, волейбол, теннис и другие подвижные виды спорта.

Марс в Раке наделяет своего носителя способностью к водным видам спорта.

«Марс во Льве подталкивает к публичности: мол, если и заниматься спортом, то об этом должны узнать все вокруг. Мотивацией будет признание и восхищение со стороны окружающих. Хороши любые единоборства, фигурное катание, большой теннис, горные лыжи, художественная гимнастика», — пояснила астролог.

Тем, у кого Марс во Деве, лучше выбрать курс на оздоровление. Здесь подойдет велосипед или пилатес.

Рожденным с Марсом в Весах астролог рекомендует парные виды спорта, а в Скорпионе — бои и экстремальные увлечения.

Людям, у которых Марс в Стрельце, стоит присмотреться к альпинизму и другим спортивным занятиям на открытом воздухе.

Планета в Козероге наделяет своих носителей выносливостью, а в Водолее — компанейскими навыками и способностью к прыжкам. Тем, у кого Марс в Рыбах, стоит выбрать спокойные тренировки, вроде йоги.