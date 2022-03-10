Астролог Светлана Проскурякова рассказала, как выбрать счастливое имя для ребенка

Астрологи считают, что имя человека влияет на его судьбу и здоровье. Астролог Светлана Проскурякова рассказала для «Пятого канала», как выбрать имя для ребенка, чтобы он был счастливым человеком.

«Имя — это набор звуковых вибраций, на которые человек откликается всю жизнь. Эти вибрации созвучны его настроению, здоровью, успешности и так далее. Поэтому, когда родители выбирают имя для ребенка, на них лежит ответственность», — рассказывает астролог.

Хорошая новость заключается в том, что нет «хороших» или «плохих» имен. Выбирать имя нужно по вкусу и по созвучию с фамилией и отчеством, написало «Утро.ру». Однако есть нюанс. Если имя популярно в вашем регионе, то здоровье и социальная адаптация у ребенка будут лучше, чем у тех детей, у которых редкие, вычурные имена. Астролог считает, что дети со старинными именами имеют не очень хорошее здоровье и судьбу.

«Поэтому, как бы не разыгрывалась фантазия, когда ребенок родился, нужно держать себя в рамках. Лучше дать то имя, которое созвучно отчеству и фамилии. Тогда ребенок будет счастлив», — заключила Проскурякова.