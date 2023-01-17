Общество 17 января 2023, 17:36 Астролог Светлана Кройцер рассказала, чего ждать от текущей недели Unsplash

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Текущая неделя будет спокойной и созидательной, даже несмотря на субботнее новолуние. Об этом сайту Pravda.ru рассказала ведический астролог Светлана Кройцер.

По словам эксперта, сегодняшний вторник подойдет для принятия важных решений и рутинный дел. Также неплохо заняться спортом или телесными практиками. Среда станет идеальным днем для творчества или вступления в брак. Еще середина недели хорошо подходит для путешествий.

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В четверг из-за близости к новолунию нужно стараться избегать конфликтов и негатива. Лучше запланировать приятную встречу с друзьями. Пятница подойдет для уборки и очистки организма, а вот важные решения стоит отложить.

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В субботу будет новолуние, это подходящий день для медитации, подведения итогов и домашних дел. Воскресенье благоприятно для переездов, легких и приятных занятий. Также последний день недели можно посвятить планированию будущих целей. Предыдущий период при этом надо отпустить, поблагодарив за все приобретения.