Общество 26 мая 2023, 13:12 Астролог Стрельцова рассказала, что лучший вид отдыха для человека можно определить по его натальной карте

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По тому, как расположена Луна в натальной карте, можно подобрать идеальный способ расслабиться. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

Чтобы определить расположение Луны, можно воспользоваться бесплатной программой в Сети. Если Луна находится в Овне, то человеку следует отдать предпочтение активному отдыху.

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Луна в Тельце — идеальный способ расслабиться — приготовление ужина или рукоделие, а в Близнецах — прогулка по парку.

Тем, у кого Луна в Раке, астролог советует остаться дома и провести время в кругу семьи. Луна во Льве или Весах — стоит устроить себе светские рауты или поход на концерт.

Если она в Деве или Козероге, то можно отдохнуть, наводя порядок или разбирая вещи.

«Для людей с Луной в Скорпионе идеально подходит фраза: „Чем больше напряжение, тем больше расслабление“. Их выходные должны проходить динамично: секс, драйв, спорт, просмотр фильмов ужасов, детективов или психологических драм», — объяснила Татьяна Стрельцова.

Луна в Стрельце — подойдут путешествия или чтение, в Водолее — встреча с друзьями, а в Рыбах — просто провести время наедине с собой.

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