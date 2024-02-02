Общество 02 февраля 2024, 11:52 Астролог Старун: ритуал с апельсинами в китайский Новый год поможет исполнить желания

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Астролог Анастасия Старун рассказала про ритуал под названием «108 апельсинов», который поможет исполнить мечты. Его принято проводить в китайский Новый год по солнечному календарю, сообщила «Москва 24».

По словам эксперта, перед обрядом необходимо навести порядок в доме. Фрукты следует покупать в сам праздник – 4 февраля.

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«Принято, чтобы их было 108, так как это сакральное число. Но приобрести столько не всегда реально, поэтому допустимо остановиться на любом числе, кратном девяти», - пояснила астролог.

Она добавила, что цитрусовые нужно закатить через порог, произнеся свои желания. Оранжевые плоды Старун посоветовала оставить в углах жилой части квартиры на сутки.