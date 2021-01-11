Астролог спрогнозировала пять волн COVID-19

«Коронавирус начался в 2019 году соединением Нептуна с Лилит (Черная Луна, — прим. ред.). Первую волну мы пережили, она закончилась в мае–июне. Вторая волна была летом — нас выпустили после карантина, мы чуть-чуть отдохнули. Сейчас идет третья волна, хоть ее называют и второй», — напомнила Щербина.

По ее мнению, эта волна будет самой продолжительной. Она заметила, что от этого зависит финансовая ситуация в стране, поскольку не будет возможности полноценно работать и учиться. Большая часть развлекательных заведений и предприятий общепита закрыты и как следствие — отсутствие дохода и развитие кризиса.

Астролог предположила, что полностью выйти из кризиса получится не ранее середины 2022 года.

«После продолжительной третьей будет четвертая волна. <…> И потом будет завершающая, пятая волна, она, скорее всего, будет ближе к середине 2022 года», — заключила Щербина, добавив, что во время последней волны будет максимальное количество заразившихся.