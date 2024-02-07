Общество 07 февраля 2024, 11:43 Астролог Шевченко: ораторское мастерство позволит Львам и Близнецам творчески раскрыться

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Львы и Близнецы смогут проявить себя с творческой стороны с помощью занятий по ораторскому искусству и актерскому мастерству. Об этом сообщила астролог Наталья Шевченко в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, подобные виды деятельности помогут представителям этих знаков оказаться в центре внимания. Также Близнецы раскроют свой потенциал благодаря настольным играм и стендапу.

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Львам, в свою очередь, проявить себя поможет участие в квестах, конкурсах, любых шоу, театральных постановках и концертах, отметила Шевченко.