07 февраля 2024, 11:43
Астролог Шевченко: ораторское мастерство позволит Львам и Близнецам творчески раскрыться
Львы и Близнецы смогут проявить себя с творческой стороны с помощью занятий по ораторскому искусству и актерскому мастерству. Об этом сообщила астролог Наталья Шевченко в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, подобные виды деятельности помогут представителям этих знаков оказаться в центре внимания. Также Близнецы раскроют свой потенциал благодаря настольным играм и стендапу.
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Львам, в свою очередь, проявить себя поможет участие в квестах, конкурсах, любых шоу, театральных постановках и концертах, отметила Шевченко.
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