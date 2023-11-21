Общество 21 ноября 2023, 11:49 Астролог Шалева: зависимости и частые болезни могут указывать на неверный жизненный путь

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Астролог Ирина Шалева перечислила сигналы неправильного выбора жизненного пути. На него могут указывать частые болезни, зависимости, депрессии и сбои в работе органов, отметила специалист в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, если энергию не направить в нужное русло, она начнет разрушать человека изнутри. Помимо прочего, нереализованная внутренняя сила способна стать причиной апатии и недовольства собой, добавила Шалева.

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В связи с этим, объяснила астролог, важно раскрыть свои таланты и не бояться быть настоящим.