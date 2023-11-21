21 ноября 2023, 11:49
Астролог Шалева: зависимости и частые болезни могут указывать на неверный жизненный путь
Астролог Ирина Шалева перечислила сигналы неправильного выбора жизненного пути. На него могут указывать частые болезни, зависимости, депрессии и сбои в работе органов, отметила специалист в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, если энергию не направить в нужное русло, она начнет разрушать человека изнутри. Помимо прочего, нереализованная внутренняя сила способна стать причиной апатии и недовольства собой, добавила Шалева.
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В связи с этим, объяснила астролог, важно раскрыть свои таланты и не бояться быть настоящим.
Астрология
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