Общество 09 июня 2023, 15:40 Астролог Савельева рассказала, что в этом году переезд ждет Рыб и Скорпионов

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Несколько знаков зодиака в этом году ждут перемены, а именно — переезды на новые места. Об этом «Дни.ру» рассказала астролог Анна Савельева.

Например, Рыбам придется переезжать вынужденно из-за возникших проблем. Они сменят квартиру или даже страну. Близнецы могут эмигрировать из-за выгодного предложения по работе. Скорпионам придется ждать до конца лета. Только в августе они смогут, наконец, сменить обстановку и обосноваться в новом месте.

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