Общество 06 февраля 2024, 12:14 Астролог Рудая назвала 15 и 16 февраля опасными для отношений днями

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Февраль 2024 года подготовил немало трудностей. Так, с 6 по 8 число могут возникать серьезные ссоры между друзьями. Об этом рассказала астролог Оксана Рудая в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, конфликтный период ожидается и с 11 по 14 февраля. В эти дни возникает вероятность всплесков агрессии.

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Эксперт отметила, что 15 и 16 февраля представляют опасность для отношений личного, а также делового характера. Рудая посоветовала контролировать чувства в данный промежуток. Кроме того, в эти даты стоит отказаться от косметологических процедур.