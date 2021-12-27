Астролог рассказала, какое место в доме идеально подойдет для елки

Известный ведический астролог и Васту эксперт Светлана Кройцер рассказала, в каком месте в доме или квартире следует ставить елку. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, елку, которая стоит на севере, нужно нарядить павлиньим пером, денежными купюрами достоинством 200 рублей, новогодними шариками и дождиком зеленого, бирюзового, голубого, жемчужного оттенков.

Дерево, которое установлено на северо-востоке, принесет в новом году духовное развитие, материальное изобилие и удачу. На главный символ Нового года можно повесить лимоны, фигурки ангелов, елочные шарики, фонарики и дождик золотистого оттенка.

Елка на востоке способна увеличить лидерские качества на работе. Ее следует нарядить золотыми украшениями, елочными шариками, дождиком и фонариками золотистого, красного, оранжевого и рубинового цветов. Также рядом с елочкой можно поставить чашку с медом.

Елка на юго-востоке поможет наладить семейную жизнь, привлечь исполнение желаний и материальное процветание. Ее следует нарядить розовыми и перламутровыми шарами.

Елка на юге благоприятна для развития качеств решительности и достижения цели. Такое дерево можно украсить красными, оранжевыми и бежевыми шариками.

Елка на западе поможет увеличить качества терпения и смирения. Такое дерево можно украсить синими, светло сиреневыми, голубыми и белыми шарами. Елка на северо-западе поможет открыть возможности для путешествий.

В заключении астролог отметила, что неблагоприятно размещать новогоднюю елку на юго-западе.