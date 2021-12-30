Астролог рассказала, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

С 25 декабря по 7 января ожидается «парад планет», в который нужно вести себя определенным образом. Такое заявление сделала астролог Алена Никольская. О том, чего нельзя делать в этот период, а также как правильно загадывать желание, сообщил «Пятый канал».

По словам специалиста, всем представителям зодиакального круга во время «парада планет" необходимо вести себя осмотрительно. В общении с другими стоит проявлять вежливость и деликатность, а пожелания зла вернутся бумерангом в многократном размере.

Астролог порекомендовала выполнить одно важное требование каждому в новогоднюю ночь. Из-за необычного «парада планет» при убывающей Луне не стоит загадывать желания, поскольку они не будут иметь шансов на воплощение в реальность, написало «Утро.ру».

Благодаря этому явлению можно загадать желание в любое другое время, например, в ночь с 2 на 3 января 2022 года. Также возможность загадать что-то появится и на следующие сутки.

Для того, чтобы желаемое осуществилось, необходимо выйти на улицу, посмотреть на ночное звездное небо и смело попросить Вселенную о том, чего вы так долго жаждали. Когда падает несколько звезд, то можно загадывать сколько угодно желаний, резюмировала астролог.