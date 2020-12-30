Астролог рассказала, как нужно встретить год Быка

Хозяин наступающего 2021 года Бык не одобрит многие блюда, которые обычно появляются на праздничном столе под Новый год. Некоторые кушанья придется исключить из традиционного меню. В первую очередь, блюда из говядины.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала астролог Лилия Любимова.

«Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как как оливье, холодец, говяжий язык под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное — по возможности заменить на рыбу», — посоветовала Любимова.

Она напомнила, что Бык традиционно считается радушным хозяином, поэтому он любит изобильные столы, где каждый может найти себе что-то по вкусу. Поэтому на новогодний стол можно выставить выпечку и зелень. Бык очень «любит» пироги с капустой, грибами и картошкой, а также сладости — торты и выпечку.

«Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям», — уточнила астролог.

Хозяин нового года Бык считается животным домашним, семейным. Поэтому праздновать лучше дома, с близкими и родственниками. Тем более, что из-за пандемии коронавируса посещать многолюдные компании не рекомендуется.

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