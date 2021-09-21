Астролог рассказал о влиянии ретроградного Урана на знаки зодиака

Астролог Светлана Кройцер рассказала, как ретроградный Уран повлияет на разные знаки зодиака. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уран будет ретроградным до конца этого года, но отдельно Кройцер отметила период с 27 октября по 8 ноября. В это время следует соблюдать осторожность, особенно в вопросах финансов и при обращении с электроприборами.

По словам астролога, у Овнов во время ретроградного Урана могут возникать разные импульсивные идеи. Их лучше отложить на время, а потом вернуться к ним снова.

Тельцам Кройцер предрекла финансовую нестабильность. Она рекомендовала временно отложить все финансовые вопросы и не форсировать события.

У Близнецов в этот период повысится активность в социальной жизни. Появится возможность заявить о своей позиции и выделиться из толпы.

У Раков ожидается творческий подъем, считает астролог. В результате будет много новых событий.

У Львов могут появиться сложности в общении с друзьями. Также им лучше не менять привычный образ жизни.

Дев ожидают перемены в работе и успехи в карьере. У них появится возможность найти более выгодную работу.

У Весов может возникнуть тяга к приключениям. Ей лучше не поддаваться, чтобы не появились проблемы.

Скорпионы могут нечаянно обидеть кого-то их окружения в этот период. Также все проблемы они будут переживать безболезненно.

У Козерогов могут быть перемены, связанные со сферой недвижимости. Кроме того. сейчас у них благоприятный период для новых планов.

Водолеям следует не озвучивать никому новые планы. Также нужно быть осторожными с электричеством, техникой, оружием и огнем.

У Рыб может появиться тяга к духовному развитию. Кроме того, могут возникнуть и творческие порывы.