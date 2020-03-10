Астролог рассказал о неприятностях 2020 года

По словам Коваленко, боязнь високосного года — это лишь суеверие.

«На самом деле, если посмотреть с другой стороны, то это просто период, когда у нас появляется один дополнительный день, время для радости, дел, но мы почему-то начинаем волноваться и переживать. Никакой статистики о том, что в этот год увеличивается число катастроф и несчастий, нет», — пояснила астролог.

Однако, по оценкам эксперта, текущий год станет непростым. В нем будет много «не опасных, а именно пугающих» ситуаций. Падение цен на нефть похоже на одну из них. Тем не менее, «ничего критичного там не предвидится — обычные игры на рынке».

«Да, нефть падает, но не упадет. Думаю, в течение года она будет относительно стабильна, а под конец вырастет. В любом случае наша экономика сейчас не так сильно привязана к нефти, так что самое главное — не надо паники. Провокаций будет много. Лето в принципе будет непростым, нас ожидают три затмения и, опять же, финансовые страхи. Но когда происходят такие ситуации, как сегодня, помните: мы все обычные люди и особенно на нас это никак не отразится. Пусть переживают те, у кого средства огромные. В июне–июле старайтесь не совершать импульсивных поступков с финансами, не надо бежать и по десять раз менять валюту», — заметила Коваленко.

Она посоветовала сохранять спокойствие, потому что «все будет меняться».

«Самым сложным в этом отношении окажется конец года, ноябрь–декабрь. В этот период еще раз выдохните и не совершайте никаких спонтанных действий — это прямой путь к тому, что вы потеряете деньги», — добавила астролог.

По ее мнению, весной в мире будут постоянно происходить различные конфликты. Властям государств придется приложить много сил, «чтобы держать ситуацию в управляемом состоянии».

«Причем ситуации, которые скоро начнут происходить, спровоцируют отдельные личности, не умеющие контролировать свои эмоции, агрессию, не умеют договариваться, нарушают договоренности. Как пример — Турция, которая с нами то дружит, то враждует. Ровно такие же процессы будут происходить всю весну с другими странами», — резюмировала Коваленко.