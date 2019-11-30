Астролог рассказал, когда нужно завершить все дела в 2019 году

Солнечное и лунное затмения ждут жителей Земли в ближайшее время. Между ними будет время упадка сил и жизненной энергии. Президент Русской астрологической школы, профессор народной медицины Александр Зараев посоветовал закончить все важные дела к 20-м числам декабря.

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«26 декабря — солнечное затмение, 10 января — лунное, а между ними нас ждет коридор затмений, ситуация астрального тумана, нестабильности и невозможности мыслить стратегически», — заявил Зараев в эфире радио Sputnik. Он отметил, что в этот период не желательно начинать что-то новое.

Стоит завершить все важные текущие дела максимум до 22 декабря. Тогда будет зимнее солнцестояние, потом начнется переходный период, который продлится до 25 января. Лишь после этого можно начать реализовывать свои планы в жизнь.

Чтобы встретить Новый год в бодром расположении духа, Зараев не рекомендует перенапрягаться перед затмением. Нужно наладить питание (перейти на легкую пищу), как следует высыпаться и заниматься физкультурой.