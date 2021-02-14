Астролог раскрыл характер мужчин по их именам

Имя многое говорит о человеке, его характере, способностях и талантах, да даже о том, каким мужем он будет. Кто идеально подойдет для брака, а кого лучше избегать? Секреты астрологии раскрыла Анастасия Максимова.

Огонь, земля, воздух и вода — стихии в астрологии. Каждое имя принадлежит к той или иной стихии в зависимости от букв, в нем использующихся.

Стихия воздуха

Представители стихии воздуха — еще те изменщики. Игорь, например, без проблем втирается в доверие, а потом сидит на двух стульях. Его женщины часто даже не догадаются о существовании соперницы. Мужчины с таким именем пускают пыль в глазах, поэтому заподозрить их в чем-то аморальном тяжело. Тем не менее Игорь — хороший семьянин, он не обижает и не унижает свою возлюбленную.

Евгении часто меняют женщин, чтобы найти ту, которая покажет миру его таланты. Пока такая не появится в его жизни, он будет флиртовать в тесном общении или переписке. Евгении склонны к виртуальной измене.

А Алексея астролог назвала неуверенным в себе человеком. Нередко они разочаровываются в отношениях, изменяют. Краткосрочные связи считают обыденностью, а измены — способом самоутвердиться.

Стихия воды

Представителистихии воды склонны к порокам: любят алкоголь и пропадают в мире иллюзий. Виктор — вечный мечтатель, способный уболтать каждого. Этот мужчина кроет в себе творческие задатки и порой верит в свои фантазии. После озарения он на несколько недель уходит в творческий полет либо в творческий запой.

Сергей не терпит одиночество, любые проблемы в личной жизни толкают в мир иллюзий. Поэтому спиртное и запрещенные вещества он видит в качестве спасательного круга. Валентин талантлив и странен, часто эпатажен. Он не находит поддержки в реальном мире и уходит в мир грез.

Стихия огня

Представители стихии огня идеальны для брака. Николай твердо стоит на ногах, как муж — заботливый и внимательный, пытается угодить жене. Для Владислава семья — то, что нужно оберегать. Он живет по принципу «ты мне, а я тебе» в отношениях супругой. Если женщина «заглядывает ему в рот», он будет заботиться о ней.

Захар имеет железный характер, унаследовал семейные традиции. Он заботится о потомстве, супругу считает своим соратником. При этом имеет высокие требования к себе и ко второй половинке.

Стихия земли

Представители стихии земли сделают все для обеспечения семьи. Станислав считается прирожденным лидером. Его родные ни в чем не будут нуждаться. Такой мужчина не разбрасывается деньгами, понимает, как их накопить и преумножить.

Петр всегда знает, чего хочет. Если он поставил перед собой материальную цель, обязательно осуществит задуманное. Мужчина с этим именем привык держать слово и правильно распоряжаться своим временем. Александр харизматичен и обладает лидерскими качествами. Он всегда мечтает о первых местах во всем, получает хороший доход. Однако любит хвастаться своими достижениями, а порой рискует всем.