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    22 октября 2020, 13:08

    Астролог предупредил об опасности покупок в период ретроградного Меркурия

    Алена Макаренко

    В ближайшее время стоит аккуратнее совершать покупки. Причина кроется в ретроградном движении Меркурия. Об этом предупредила астролог Василиса Володина, сообщил сайт NEWS.ru.
    Астролог предупредил об опасности покупок в период ретроградного Меркурия

    Она посоветовала делать как можно меньше покупок в это время и всерьез подумать, отчего можно отказаться. Если покупку все равно необходимо совершить, нужно проверить техническую исправность товара.

    «Поломки — также частое явление во время ретроградного Меркурия», — предостерегла астролог.

    Она также напомнила о важности чека, поскольку вероятно, что товар придется вернуть. Володина рекомендует не срезать бирки и не уничтожать красивую упаковку, пока окончательно не решите оставить вещь у себя.

    «Потому что очень часто во время ретро-Меркурия следующий шаг — это попытки вернуть купленный товар обратно продавцам», — добавила астролог.

    Кроме того, нужно обходить стороной распродажи.

    В то же время стоит присмотреться к товарам и услугам, помогающим человеку разобраться с собой: консультациям у психолога, книгам, изучению астрологии.

    Володина назвала период ретроградного Меркурия «важным психотерапевтическим временем».

    Период ретроградности планеты — промежуток, когда с Земли кажется, что планета движется по орбите в обратном направлении.