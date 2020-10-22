Астролог предупредил об опасности покупок в период ретроградного Меркурия

Она посоветовала делать как можно меньше покупок в это время и всерьез подумать, отчего можно отказаться. Если покупку все равно необходимо совершить, нужно проверить техническую исправность товара.

«Поломки — также частое явление во время ретроградного Меркурия», — предостерегла астролог.

Она также напомнила о важности чека, поскольку вероятно, что товар придется вернуть. Володина рекомендует не срезать бирки и не уничтожать красивую упаковку, пока окончательно не решите оставить вещь у себя.

«Потому что очень часто во время ретро-Меркурия следующий шаг — это попытки вернуть купленный товар обратно продавцам», — добавила астролог.

Кроме того, нужно обходить стороной распродажи.

В то же время стоит присмотреться к товарам и услугам, помогающим человеку разобраться с собой: консультациям у психолога, книгам, изучению астрологии.

Володина назвала период ретроградного Меркурия «важным психотерапевтическим временем».

Период ретроградности планеты — промежуток, когда с Земли кажется, что планета движется по орбите в обратном направлении.