Руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в мире. Он уверен — вспышка заболевания может повториться осенью. Астролог считает — это напрямую связано с состоянием биосферы Земли.

Об этом он рассказал в интервью ФАН. Зараев отметил, что заранее знал об эпидемии — он предсказывал вспышку заболевания гриппом или другими инфекциями в начале 2020 года. Тогда коронавирус уже распространялся по территории Китая и начал проникать за границы страны.

Зараев отметил, что в начале января составил календарь эпидемии инфекционных заболеваний. В нем он спрогнозировал вспышку вируса в третьей декаде января 2020 года, а ее спад — в первой декаде февраля.

Это обосновывалось состоянием биосферы Земли, которая в конце января попадала в негативную зону, и из-за этого возникали такие проблемы Александр Зараев

Последнее предсказание астролога явно не попало в точку — коронавирус продолжает распространяться по миру, и в середине марта ВОЗ объявила его пандемию. Однако Зараев подчеркнул, что знал и про трудности, которые будут подстерегать людей в путешествиях.

Астролог отметил, что текущий год отличается большим количеством несбалансированной энергии. Причина — специфическое тройное соединение в знаке Козерог. Более того — речь идет не об обычной энергии, а о сухой и холодной, которая проверяет людей на прочность. Он уверен, что именно это оказывает большое влияние на иммунитет и «защитные силы» человеческого организма.

Кроме того, по мнению Зараева, большое влияние на иммунитет оказывают и космические факторы. Он предсказал, что защита организма у населения повысится в мае. Он уверен — уже в середине апреля, с примерно 10-го по 25-е число, пик коронавируса пройдет и эпидемия начнет затихать.

Это связано с тем, что Земля минует определенные зоны дисгармоничных энергий. Это похоже на то, как корабль попадает в морскую бурю. Здесь та же самая история Александр Зараев.

Сейчас по всему миру принимаются защитные меры, направленные на то, чтобы не дать коронавирусу распространиться еще больше. Страны закрывают границы, людей переводят на удаленную работу и обучение, а массовые мероприятия переносят или отменяют. Более того, в Китае уже сейчас заявили, что пик эпидемии пройден, и с каждым днем от нее заболевает все меньше человек.

Однако астролог подчеркнул — это не значит, что люди навсегда избавятся от этого заболевания. Зарайцев считает, что вспышка коронавируса или другой инфекции вновь ждет общество. По его календарю она запланирована на конец октября-ноябрь. Астролог отметил, что причиной заболевания людей станет опять усилившееся тройное соединение в Козероге.