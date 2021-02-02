Астролог посоветовала женщинам «лечиться» от депрессии мытьем полов
Эксперт назвала тяжелые эмоциональные переживания обычным эгоизмом. Она уверена, что такие проблемы возникают, когда представительница слабого пола нарушает «суть своей природы».
«Прямое предназначение каждой женщины — служить другим людям и заботиться о них. А если женщина начинает жить для себя, если она считает, что муж, дети, родители плохие, только и делают, что обижают ее, а она в этой ситуации лишь жертва, значит, такая женщина впала в женский эгоизм», — отметила Кройцер.
Собеседник агентства убеждена, что сошедшие с намеченного пути девушки перестают развиваться. Она аргументировала мнение тем, что у таких женщин Луна и Венера «находятся в падении». Специалист призвала прекрасную половину человечества ухаживать за собой, причесываться, носить красивую одежду и делать себе макияж. В случаях, когда от слез не удержаться, астролог рекомендует отправится в ванную и подышать, концентрируясь на зоне пупка.
«Служение может быть любым. Даже обычное мытье полов будет очень эффективным и полезным делом», — высказала свою точку зрения Кройцер.
Она считает, что, когда девушка моет полы, она «автоматически улучшает общую энергетику дома». Также эксперт посоветовала избавляться от гнетущих состояний с помощью готовки и шитья.