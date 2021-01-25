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    25 января 2021, 14:45

    Астролог посоветовал Татьянам решать финансовые проблемы в день ангела

    Полина Петрова

    Член Ассоциации магии и астрологии Павсекакий Богданов посоветовал Татьянам в их праздник, который отмечается 25 января, решать финансовые вопросы и налаживать личные связи, пишет ИА Nation News.
    Астролог посоветовал Татьянам решать финансовые проблемы в день ангела

    По словам Богданова, в этот день ангел покровительствует всем Татьянам. Благодаря этому, они могут справиться с большой частью своих проблем.

    «Считается, что в этот день лучше всего на максимум вести деловую, учебную, финансовую активность и тому подобное», — подчеркнул астролог.

    Он добавил, что рожденные в этот день девочки становятся хорошими хозяйками и супругами.