Общество 13 марта 2024, 16:33 Астролог Подпальная посоветовала выбирать драгоценные камни по натальной карте

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Драгоценные камни могут стать помощниками для прироста энергии в определенной области, если подойти к их выбору разумно. Об этом рассказала астролог Анна Подпальная в беседе с «ТСН24».

Эксперт посоветовала ориентироваться на натальную карту при покупке украшения с самоцветами. Благодаря такому способу человек узнает, какие сферы необходимо гармонизировать.

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Подпальная отметила, что существуют и универсальные камни. Кварц любого цвета, яшма и агат подходят практически всем.