Общество 27 декабря 2023, 11:51 Астролог Петрова: подарки с изображением тигра и петуха принесут удачу в год Дракона

Читать 360tv в

Отличным подарком в преддверии года Дракона станут любые изображения с тигром или петухом. Такие презенты принесут удачу и благополучие в новом году, сообщила эксперт по китайской астрологии Елена Петрова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, именно этих животных в восточной астрологии называют тайными друзьями Дракона. Так, Петух весь год будет помогать, защищать и активировать удачу, а Тигр принесет энергию процветания, деньги, успех в карьере, гармонию, любовь.

Реклама

Петрова посоветовала дарить презенты, сочетающие в себе красный и золотой цвета, символизирующие богатство и радость.