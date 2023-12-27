27 декабря 2023, 11:51
Астролог Петрова: подарки с изображением тигра и петуха принесут удачу в год Дракона
Отличным подарком в преддверии года Дракона станут любые изображения с тигром или петухом. Такие презенты принесут удачу и благополучие в новом году, сообщила эксперт по китайской астрологии Елена Петрова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, именно этих животных в восточной астрологии называют тайными друзьями Дракона. Так, Петух весь год будет помогать, защищать и активировать удачу, а Тигр принесет энергию процветания, деньги, успех в карьере, гармонию, любовь.
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Петрова посоветовала дарить презенты, сочетающие в себе красный и золотой цвета, символизирующие богатство и радость.
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