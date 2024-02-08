Общество 08 февраля 2024, 12:23 Астролог Петрова: мандарины и пельмени на столе помогут привлечь удачу в китайский Новый год

Читать 360tv в

Китайский Новый год принято отмечать с момента начала новолуния, которое в 2024-м наступит 10 февраля. Как привлечь удачу во время празднования, рассказала астролог Елена Петрова в беседе с «Москвой 24».

Она посоветовала накрывать богатый стол. Главными угощениями должны стать мандарины и пельмени с мясной начинкой. Эти блюда являются символами процветания и богатства, пояснила эксперт.

Реклама

По ее словам, стоит включить в меню и апельсины. Оранжевые плоды судят гармоничные отношения в семье.