Астролог обвинил в коронавирусе особое положение Меркурия
Эпидемия китайской пневмонии и начало экономического кризиса случились из-за того, что Меркурий вошел в знак Водолея — уверен глава «Русской астрологической школы» Александр Зараев. Также он сообщил, что уже давно был в курсе, что кризис начнется в этом году. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Астролог объяснил, что Меркурий влияет сферы информации, коммуникации, путешествий и продаж. В знаке Водолея он находится в самом сильном состоянии.
«Этот конец января, у меня в календарях отмечено, что будет возникновение эпидемии вирусных и гриппозных состояний», — рассказал Зараев. Также он уточнил, что эти состояния «запустили процесс экономического кризиса, пик которого придется на более поздний срок, на июль–август».