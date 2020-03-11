Астролог обвинил в коронавирусе особое положение Меркурия

Астролог объяснил, что Меркурий влияет сферы информации, коммуникации, путешествий и продаж. В знаке Водолея он находится в самом сильном состоянии.

«Этот конец января, у меня в календарях отмечено, что будет возникновение эпидемии вирусных и гриппозных состояний», — рассказал Зараев. Также он уточнил, что эти состояния «запустили процесс экономического кризиса, пик которого придется на более поздний срок, на июль–август».