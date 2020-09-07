Астролог объяснил, чем опасен ретроградный Марс осенью

Астролог Иван Горский объяснил, чем опасен ретроградный Марс. С 10 сентября планета будет пребывать в таком положении практически два месяца.

Уточняется, что ретроградностью называется явление, при котором кажется, будто планета движется в обратном направлении. С точки зрения астрономов такой разворот невозможен, но, если следить за движением небесного тела с Земли, может появиться оптическая иллюзия, будто планета «идет назад», информирует РИА ФАН.

«Ретроградный Марс — это периодическое явление, не такое уж и редкое. Поэтому ничего тут страшного нет. Ретроградность одинакова для всех планет, это обратное движение относительно Солнца», — пояснил специалист.

Горский подчеркнул, что Марс отвечает за «активное мужское начало». Эксперт рассказал, что при ретроградном движении увеличивается риск получения физических травм. Пиковым днем этого периода станет 15 октября. Далее ретроградность начнет идти на спад. Астролог отметил, что Марс будет восстанавливаться и уже 14 ноября перейдет в свое обычное движение.