Астролог назвал знаки зодиака, которым сулит успех в июле

Вторая половина июля может принести финансовый успех представителям сразу трех знаков зодиака. По словам астролога Татьяны Орловой, в деньгах повезет Близнецам, Тельцам и Стрельцам.

Крупная сумма денег должна прийти во второй половине июля в руки Близнецам, считает астролог. Удача улыбнется тем, кто работает в СМИ, транспортной отрасли или занимается наукой.

Кроме того, финансовых успех ждет Тельцов, которым без особых усилий удастся увеличить свой доход. В этом им помогут связи и знакомства. Третьим удачливым знаком в июле будут Стрельцы. В ближайшее время, отмечает Орлова, представители этого знака смогут обогатиться.

А вот Близнецам середина лета может принести рискованные денежные операции. Это может быть связано, например, с возвратом долгов. Не стоит надеется на удачу и Овнам, так как звезды не предвещают ничего глобального в деньгах, пишет «Слово и Дело».

Раки же смогут подзаработать с помощью связей только после 22 июля. Для Львов откроется возможность выгодно вложить сбережения на длительный срок или купить недвижимость. Самое благоприятное время для этого начнется с наступлением 27 июля.

По словам астролога, для Дев наступает не самое лучшее время, так как деньги можно приумножить или потерять. Весам тоже не стоит заниматься финансами. Орлова советует Скорпионам тоже просто плыть по течению. При этом деньги могут прийти от должников. Козерогам придется очень потрудиться, чтобы разбогатеть. Для них наступит тяжелый период.

Водолеям повезет в июле, если они работают в сфере торговли. Астролог предупредила. что Рыбам дают шанс быстро получить желаемые деньги.