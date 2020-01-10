Астролог назвала знаки Зодиака — «хамелеоны»
Все существующие 12 зодиакальных знаков делятся на три основные группы, которые олицетворяют собой определенную стадию развития времени года. Об этом астролог Лесли Хейл рассказала журналу Women’s Health.
К началу относятся «кардинальные», или открывающие, Овен, Весы, Рак и Козерог. В середине сезона находятся Телец, Лев, Скорпион и Водолей — «фиксированные» знаки. На стыке двух времен года — «гибкие», или «хамелеоны», Дева, Стрелец, Рыбы и Близнецы.
Все подобные знаки «усваивают тяжелые уроки, преподанные им весной, летом, зимой и осенью». Близнецам легко приспособиться к новым условиям и принять перемены. Девы способны сфокусироваться на любимом деле, используют свои навыки и идеи, чтобы быть полезными.
Стрельцы стремятся опережать остальных и рассматривают жизнь как приключение. Самые эмоциональные и ранимые среди «хамелеонов» — Рыбы. Зачастую у них отличная интуиция, которая выручает в нужный момент.
По словам астролога, термин «хамелеон» применим к упомянутым знакам Зодиака по той причине, что их поведение меняется, причем постоянно.
«Сегодня они ведут себя одним образом, а завтра — совершенно по-другому. <…> Иногда им нужно сосредоточиться на собственной реальности», — заметила Хейл.