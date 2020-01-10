Некоторые знаки Зодиака изменчивы и называются хамелеонами. Они приходятся на смену одного времени года на другое. Астрологи советуют представителям таких знаков сосредоточиться на собственной жизни.

Все существующие 12 зодиакальных знаков делятся на три основные группы, которые олицетворяют собой определенную стадию развития времени года. Об этом астролог Лесли Хейл рассказала журналу Women’s Health.

К началу относятся «кардинальные», или открывающие, Овен, Весы, Рак и Козерог. В середине сезона находятся Телец, Лев, Скорпион и Водолей — «фиксированные» знаки. На стыке двух времен года — «гибкие», или «хамелеоны», Дева, Стрелец, Рыбы и Близнецы.

Все подобные знаки «усваивают тяжелые уроки, преподанные им весной, летом, зимой и осенью». Близнецам легко приспособиться к новым условиям и принять перемены. Девы способны сфокусироваться на любимом деле, используют свои навыки и идеи, чтобы быть полезными.

Стрельцы стремятся опережать остальных и рассматривают жизнь как приключение. Самые эмоциональные и ранимые среди «хамелеонов» — Рыбы. Зачастую у них отличная интуиция, которая выручает в нужный момент.

По словам астролога, термин «хамелеон» применим к упомянутым знакам Зодиака по той причине, что их поведение меняется, причем постоянно.

«Сегодня они ведут себя одним образом, а завтра — совершенно по-другому. <…> Иногда им нужно сосредоточиться на собственной реальности», — заметила Хейл.