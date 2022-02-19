Астролог назвал знаки зодиака, которым весной стоит ждать проблем

С наступлением весны у некоторых знаков зодиака начнутся определенные проблемы. Каким людям простоит толкнуться с «черной полосой», рассказал астролог и эзотерик Артемий Никара.

«Первые в нашем списке — это Близнецы. Стоит присмотреться к своему здоровью: есть вероятность сильно заболеть. Также будьте осторожны и с личным фронтом. Ваша вторая половинка может вас не так понять, что приведет к разрушению союза», — сказал астролог Пятому каналу.

Он добавил, что вторым знаком зодиака, которому не повезет весной, являются тельцы. Этих людей ждут проблемы с разных сферах жизни, начиная от отношений и заканчивая работой. С приходом тепла тельцам лучше перестать самостоятельно принимать решения. Избежать ошибок должен помочь взгляд со стороны.

«Последние у нас — это Раки. Их ждут конфликты в их деятельности», — отметил Никара.

По словам астролога, недопонимание со стороны руководства может ударить по работоспособности раков. В итоге проблемы на работе могут обернуться снижением в должности. Эксперт посоветовал ракам искать весной компромиссы.